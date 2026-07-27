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Ông Phạm Nhật Vượng và vợ là cổ đông lớn của LPBank

SGGPO

Hiện ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương sở hữu tổng cộng 9,85% vốn điều lệ LPBank.

Ông Phạm Nhật Vượng và vợ là cổ đông lớn của LPBank

Ngày 27-7, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Theo danh sách, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 6,537% vốn điều lệ.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của LPBank từ ngày 23-6.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 148,31 triệu cổ phiếu, tương đương 4,965% vốn điều lệ.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ tổng cộng 9,85% vốn điều lệ LPBank.

Trong phiên giao dịch ngày 27-7, cổ phiếu LPB tăng 3,05%, lên 54.000 đồng/cổ phiếu, trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh và VN-Index mất hơn 17 điểm.

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NHUNG NGUYỄN

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Cổ phiếu LPB LPBank Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Phạm Nhật Vượng Phạm Thu Hương Cổ đông lớn Vốn điều lệ Cổ đông Cổ phiếu Nắm giữ

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