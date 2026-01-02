Vào lúc 20 giờ tối nay, 2-1, Hội Âm nhạc TPHCM phát sóng Chương trình âm nhạc " Nhạc sĩ hát" trên kênh Youtube và Fanpage: Hội Âm nhạc TPHCM và Nghệ thuật phương Nam.

Đây là hoạt động tổ chức biểu diễn được Hội Âm nhạc TPHCM thực hiện nhằm giới thiệu, quảng bá, lan tỏa tác phẩm âm nhạc mới của các nhạc sĩ hội viên; là sân chơi âm nhạc, giúp nhạc sĩ có cơ hội trực tiếp biểu diễn giới thiệu các ca khúc hay đến khán giả yêu nhạc.

Nội dung các sáng tác tập trung ngợi ca cuộc sống, tình cảm con người, tình yêu quê hương, đất nước; phản ảnh những thành tựu mà cả nước nói chung, TPHCM nói riêng đạt được trên con đường phát triển, hội nhập; sự chuyển mình mạnh mẽ của Thành phố mang tên Bác - TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động...

Chương trình gửi đến khán giả các sáng tác: Vinh quang bài ca thống nhất (NS Nguyễn Đức Phú), Tình yêu muôn màu và Lạc mất linh hồn (NS Nguyễn Quang Vinh), Mẹ là quê hương (NS Hồ Cẩm Nghi), Thành phố tôi viết tiếp bài ca đi tới (NS, ca sĩ Huỳnh Lợi), Thành phố Bác vươn cao tự hào (NS Leo Minh Tuấn), Tiếng quen (NS Đinh Hoàng Vũ), Trò chuyện với trăng (NS Huỳnh Đức), Phương xa con nhớ mẹ (NS Tiến Nguyễn), Chiều thu (thơ: Lê Chân, nhạc: Kiều Tấn Minh)…

Tham gia biểu diễn bên cạnh các tác giả, nhạc sĩ, còn có giọng ca trẻ Băng Giang, nhóm Sức Sống Mới, nhóm Sóng Thời Đại, Ban nhạc HAN, vũ đoàn Đại Dương.

Chương trình phát sóng hai phần, vào lúc 20 giờ ngày 2-1 và 20 giờ ngày 9-1.

