Sáng 20-4, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) tổ chức chương trình chuyên đề “Đất nước trọn niềm vui”, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình giao lưu "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Tạ Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM; Thượng tá Phạm Đức Quang, Phó Giám đốc Bảo tàng Quân khu 7; nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VH-NT TPHCM; nhạc sĩ Lê Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Âm nhạc TPHCM… cùng các em học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư và các thầy, cô giáo của các trường trong phường.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ các kiến thức về âm nhạc và sách đến các em học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình chuyên đề “Đất nước trọn niềm vui” tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư là hoạt động hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có việc mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên đề trong trường học; hưởng ứng Công văn 5215 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 16-9-2025, hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông, nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.

NSND Tạ Minh Tâm giao lưu, chỉ dẫn các em học sinh hát bài "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và NSND Tạ Minh Tâm với các em học sinh về âm nhạc, nghệ thuật, sách...

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn bài hát "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy giao lưu với các em học sinh về sách và chia sẻ sự bổ ích thiết thực của thói quen đọc sách hàng ngày. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH