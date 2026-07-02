Côn Đảo rực sáng pháo hoa mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Tối 2-7, tại sân khấu trước trụ sở HĐND và UBND đặc khu Côn Đảo, chương trình văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đây cũng là 1 trong 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn TPHCM nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử đặc biệt này.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân và du khách.

Trong diễn văn chào mừng, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo đã ôn lại sự kiện lịch sử cách đây tròn nửa thế kỷ, khi Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh - sự kiện thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tiết mục văn nghệ do thiếu nhi Côn Đảo biểu diễn

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, thành phố mang tên Bác không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường một năm Côn Đảo trở thành đặc khu trực thuộc TPHCM.

Du khách thưởng thức chương trình

Người dân, lực lượng vũ trang tham dự chương trình

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa, nhảy hiện đại, dân vũ và các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo anh hùng.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Cầu tàu 914

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Cầu tàu 914. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc bừng sáng trên bầu trời Côn Đảo, tạo nên bức tranh lung linh giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI