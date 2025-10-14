Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh"

Tối 15-10, tại sân khấu đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), chương trình nghệ thuật đặc biệt chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Dưới ánh sáng quang vinh” sẽ diễn ra trang trọng, rực rỡ, tạo điểm nhấn chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và cả nước.

Chương trình do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Chương trình được tổ chức đồng thời tại ba điểm sân khấu chính: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa, có thời lượng gần 90 phút, quy tụ lực lượng biểu diễn hùng hậu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và nghệ thuật.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm: NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Thu Thủy, cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc, nhóm múa, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, đội nghệ thuật thiếu nhi, lực lượng chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an TPHCM. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa biểu diễn sân khấu và công nghệ trình chiếu ánh sáng – visual sẽ mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình gồm ba chương: “Sáng mãi niềm tin”, “Rạng rỡ Thành phố” và “Tự hào Việt Nam”. Phần mở đầu là không gian âm nhạc tràn ngập sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tái hiện hành trình vẻ vang 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước. Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như “Lá cờ Đảng”, “Khúc khải hoàn”, “Tiến về Sài Gòn”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Đảng đã cho ta mùa xuân”… được thể hiện với quy mô hợp xướng, múa minh họa, pháo hoa và hiệu ứng sân khấu đặc biệt.

Phần hai chương trình dẫn dắt khán giả về với những vùng đất gắn bó mật thiết trong tiến trình phát triển của TPHCM. Qua các tiết mục “Thành phố trong tim”, “Bình Dương một khúc tình quê”, “Rise up Ho Chi Minh City”, hình ảnh vùng đất năng động, sáng tạo, gắn kết trong cùng một chỉnh thể phát triển được khắc họa sinh động, giàu tính biểu tượng.

Phần ba – “Tự hào Việt Nam” – mở ra không gian hướng biển, khẳng định chủ quyền, tầm vóc đất nước, gắn niềm tin của Tổ quốc với Thành phố mang tên Bác. Những ca khúc “Hò vươn mình”, “Bay qua Biển Đông”, “Tự hào Việt Nam – Vinh quang đang chờ ta”, “Khát vọng hùng cường” khép lại đêm diễn trong không khí rực rỡ, tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Đêm diễn sẽ kết thúc với màn hợp xướng, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố, trong tiếng hát ngân vang bài ca “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” – bản nhạc biểu tượng của niềm tin, sự gắn bó và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác.

HỒNG DƯƠNG