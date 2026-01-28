Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Bàn Cờ” - trang trọng và ấm áp

“Nghĩa tình Bàn Cờ” là chương trình văn hóa nghệ thuật do Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Bàn Cờ tổ chức tại sân khấu ngoài trời hẻm 491 Nguyễn Đình Chiểu vào tối qua 27-1.

Liên khúc "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Phường Bàn Cờ sáng mãi niềm tin" mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nghĩa tình Bàn Cờ". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật của phường chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và Mừng Đảng - Mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND phường Huỳnh Gia Giang phát biểu trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nghĩa tình Bàn Cờ". Ảnh: SĨ ĐIỀU

Lãnh đạo phường Bàn Cờ, các đại biểu và đông đảo nhân dân các khu phố cùng thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nghĩa tình Bàn Cờ". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Trung Hiếu biểu diễn ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Trịnh Kim Chi biểu diễn bài hát "Quê hương ba miền". Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua chương trình, phường Bàn Cờ mong muốn lan tỏa hình ảnh một địa phương Văn minh - Hiện đại - Thân thiện đến với mọi người. Đó là truyền thống nhân văn nghĩa tình, tinh thần “Tương thân tương ái”, nhất là công tác chăm lo tết đến với các đối tượng chính sách hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn phường, góp phần mang đến một cái tết đầy đủ hơn, ấm áp hơn, cho bà con còn khó khăn trong niềm vui đón chào năm mới.

Ca sĩ Ngọc Ánh biểu diễn ca khúc do chị sáng tác "Non sông thống nhất hoà bình". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm ca Mắt Ngọc biểu diễn ca khúc "Made in Vietnam". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, nhiều tác phẩm âm nhạc đặc sắc lần lượt được trình bày, như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Phường Bàn Cờ sáng mãi niềm tin, Người mẹ Bàn Cờ, Khát vọng tuổi trẻ, Màu cờ tôi yêu, Non sông thống nhất hòa bình , Dịu dàng sắc xuân, Xuân yêu thương, Vui như tết, liên khúc Lý Cò – Dân ca Nam Bộ, Made in Vietnam, Thì thầm mùa xuân, Happy new year, liên khúc Như hoa mùa xuân - Hoa cỏ mùa xuân - Nàng xuân, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Hạnh phúc xuân ngời, Quê hương ba miền, Hồn quê, Việt Nam quê hương tôi…

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn bài hát "Việt Nam quê hương tôi". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Kyo York biểu diễn liên khúc xuân "Như hoa mùa xuân – Hoa cỏ mùa xuân – Nàng xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Ngọc Ánh, Quốc Đại, Kyo York, Ngọc Quỳnh, Tùng Anh, Trung Hiếu, Phan Như Thùy, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Sức Sống Trẻ…

THÚY BÌNH