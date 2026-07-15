Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp phép sử dụng tần số cho 800 tàu cá

Sáng 15-7, UBND xã Long Hải (TPHCM) làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá xa bờ.

Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Ảnh: THÀNH HUY

Theo thống kê, xã Long Hải hiện có gần 800 tàu cá từ 15m trở lên đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện, chủ yếu là thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhưng chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, nhấn mạnh việc cấp phép là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ thông tin liên lạc mà còn đáp ứng các quy định trong quản lý nghề cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Xã Long Hải hiện có gần 800 tàu cá từ 15m trở lên chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định. Ảnh: THÀNH HUY

Trước mắt, UBND xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, lập danh sách các tàu chưa được cấp phép để tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ. Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí cán bộ hỗ trợ thực hiện thủ tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trước ngày 27-7.

UBND xã cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, gồm: căn cước công dân, giấy tờ tàu cá và hợp đồng dịch vụ VMS, để việc thẩm định hồ sơ của cơ quan chức năng được thuận lợi hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép sử dụng tần số cho đội tàu khai thác xa bờ.

THÀNH HUY