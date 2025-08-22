Chương trình “Thời cơ vàng”: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc để vững bước vào tương lai

Tối 22-8, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Thành ủy - UBND các thành phố: Hà Nội, Huế và TPHCM tổ chức Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Thời cơ vàng”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình "Thời cơ vàng" được diễn ra tại Cột cờ Hà Nội

Chương trình "Thời cơ vàng" được truyền hình trực tiếp từ 3 điểm cầu giàu giá trị lịch sử và cảm xúc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng kiên cường của Thủ đô; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi kết nối quá khứ và hiện tại; Bến Nhà Rồng (TPHCM) - nơi khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình, tại điểm cầu TP Hà Nội có Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại điểm cầu TP Huế có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điểm cầu TPHCM có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đại diện một số bộ, ban ngành trung ương và thành phố.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình "Thời cơ vàng"

“Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình mà là một hành trình cảm xúc, nơi lịch sử sống dậy bằng âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và ký ức. Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình "Thời cơ vàng" được chia thành 3 chương:

Chương 1: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”, tái hiện thời khắc lịch sử tháng Tám 1945, khi dân tộc đứng lên giành chính quyền dưới sự dẫn dắt tài tình của Đảng và Bác Hồ.

Chương 2: “Kiên quyết không ngừng thế tấn công”, dẫn dắt khán giả qua các giai đoạn từ kháng chiến đến đổi mới, nơi mỗi thách thức là một thời cơ được tạo ra bằng trí tuệ và lòng dũng cảm.

Chương 3: “Nhất định thành công”, khắc họa một Việt Nam hiện đại, đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển bền vững, hùng cường.

Chương trình 'Thời cơ vàng" tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam

Tại mỗi điểm cầu, công nghệ sân khấu hiện đại như LED đa chiều, 3D Mapping và âm thanh ánh sáng đỉnh cao đã đưa khán giả như bước vào trung tâm của lịch sử.

Đặc biệt, trong chương trình “Thời cơ vàng”, các đại biểu và khán giả được gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử đặc biệt, những con người đã góp phần làm nên diện mạo đất nước hôm nay.

Cùng với đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang đến những ca khúc bất hủ và sáng tác mới đầy xúc cảm.

Với thời lượng khoảng 100 phút, chương trình “Thời cơ vàng” đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử, qua câu chuyện xưa và nay, cùng những tiết mục nghệ thuật sâu sắc, để cảm nhận trọn vẹn hành trình 80 năm qua của đất nước dưới góc độ nghệ thuật dự đoán, nắm bắt và hành động đúng thời cơ. Đặc biệt, “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là hành trình để mỗi khán giả sống lại lịch sử, tự hào và cùng nhau tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

NGUYỄN QUỐC