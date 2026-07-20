Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh

Chiều 20-7, các đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Trần Văn Đỉnh, thương binh hạng 1/4. Ảnh: MINH DUNG

Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm ông Trần Văn Đỉnh (ngụ phường Trung Mỹ Tây; là thương binh hạng 1/4); bà Phan Thị Hồng (ngụ phường Đông Hưng Thuận; là thương binh hạng 1/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày). Đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai (ngụ phường Thông Tây Hội). Mẹ có 7 người con, trong đó có 2 con là liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân và liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm hỏi, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai. Ảnh: MINH DUNG

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Văn Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và gia đình. Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai cùng các thương binh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Phan Thị Hồng. Ảnh: MINH DUNG

Đồng chí Trần Văn Bảy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống người có công với cách mạng.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba (ngụ phường Tây Thạnh), Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hướng (ngụ phường Bình Trị Đông) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhiên (ngụ phường Bình Trị Đông).

Đoàn đại biểu thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đồng chí Ngô Minh Hải cùng trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ đối với Tổ quốc. Thay mặt đoàn, đồng chí Ngô Minh Hải chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cùng đoàn thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hướng

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải thăm hỏi, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhiên

CẨM TUYẾT