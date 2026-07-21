Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026, nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Quy Nhơn.

Ngày 20-7, chúng tôi đến nhánh sông Cát, đoạn chảy qua xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông, ghi nhận không khí khẩn trương nơi đây nhằm khơi thông dòng chảy.

Giữa thời tiết nắng nóng, hàng chục công nhân vẫn thi công trên các nhánh sông hạ du sông Hà Thanh để kịp tiến độ.

Video chạy đua "hồi sinh" các dòng sông thoát lũ, giải ngập ven đô thị Quy Nhơn. Tác giả: NGỌC OAI

Ông Nguyễn Văn Trường, cán bộ Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Gia Lai, cho biết, do lịch sử quản lý và tình trạng lấn chiếm kéo dài, nhiều nhánh sông hạ du sông Hà Thanh bị người dân trồng cây, xây dựng nhà cửa, có đoạn gần như bị cây cối che kín. Khi xảy ra lũ lớn, dòng chảy bị thu hẹp, xuất hiện nhiều điểm nghẽn khiến ngập lụt thêm nghiêm trọng.

Dòng chảy tiêu thoát lũ nhánh sông Cát thuộc hạ lưu sông Hà Thanh đang dần được "hồi sinh"

Theo Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Gia Lai, năm 2026, UBND tỉnh giao đơn vị thực hiện dự án khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh với kinh phí hơn 17,2 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nạo vét, khơi thông các nhánh sông, cơ quan chức năng sẽ xác định hướng dòng chảy để lập dự án đầu tư tổng thể.

Nhiều khu vực nhà dân xây dựng chồng lấn trên hành lang thoát lũ nhánh sông Cát

Trước mắt, Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh phối hợp các địa phương vận động, xử lý công trình, cây cối lấn chiếm. Tại nhánh sông Cát (đoạn qua thôn Lục Lễ) công nhân cùng máy móc được huy động chặt bỏ cây cối, nạo vét, định hình lại dòng chảy. Tuy nhiên, dọc tuyến sông Cát vẫn còn nhiều công trình, nhà dân, cây cối xâm lấn lòng sông khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Một đoạn sông Cát đang được nạo vét, định hình lại dòng chảy ban đầu

Ông Dương Hoài Nam, Chỉ huy công trường, cho biết thêm, đơn vị đang huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, chặt bỏ cây cối và công trình trên nhánh sông Cát dài 4,5km. Sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục khơi thông nhánh sông Cây Me và khu vực Núi Thơm. Tuy nhiên, dự án còn gặp vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông mong muốn, người dân và địa phương phối hợp để công trình kịp hoàn thành trước mùa mưa lũ.

Công nhân phá các bụi tre giữa lòng sông Cát

Công nhân sử dụng bè phao, máy cầu để trục vớt lục bình bủa vây hạ du sông Hà Thanh

Một số hộ dân thôn Lục Lễ (xã Tuy Phước) cho biết, trận lũ lịch sử tháng 11-2025 đã tàn phá nhiều nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và tài sản của họ. Sau lũ, cả vùng ven sông Cát trở nên xơ xác, tiêu điều.

Ông Trần Quang Tùng (63 tuổi, tổ dân phố Thuận Lạc) cho biết, trận lũ cuối năm 2025 đã tàn phá nặng nề nhà cửa, cây trồng, vật nuôi, trường học, trụ sở, công trình tại địa phương. “Sắp tới mùa mưa lũ, chúng tôi rất mong các đơn vị, địa phương sớm khơi thông hành lang tiêu thoát lũ để giảm bớt ngập, giúp bà con yên tâm mỗi mùa mưa lũ", ông Tùng nói.

Ông Trần Quang Tùng kể về đợt lũ lịch sử vào cuối năm 2025 tàn phá nhà cửa, làng xóm

Nhà dân xây dựng chồng lấn hành lang thoát lũ sông Hà Thanh đang được giải tỏa

Ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Gia Lai), cho biết ngoài dự án nạo vét sông Hà Thanh, UBND tỉnh đang chỉ đạo khởi động dự án tăng cường tiêu thoát lũ tổng thể hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh. Chủ đầu tư đang làm việc với Ngân hàng Thế giới về khoản vay dự kiến khoảng 2.675 tỷ đồng. Trận lũ lịch sử tại hạ lưu sông Hà Thanh đã tàn phá nặng nề hạ tầng, nhà cửa người dân (Ảnh tư liệu) Dự án gồm các hạng mục hoàn thiện hệ thống đê sông, kênh chính, trục tiêu thoát lũ, cầu tràn... được kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ngập lụt, nâng cao khả năng ứng phó lũ lớn tại hạ du sông Hà Thanh và sông Kôn.

NGỌC OAI