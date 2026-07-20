Dự báo ngày 21-7, Trung bộ có nơi nắng nóng trên 39 độ C

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Trung bộ, có nơi trên 39 độ C, trong khi miền núi Bắc bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 20-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 20-7 phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-55%.

Trung tâm dự báo, ngày 21-7, nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Ngày 22-7, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 23-7, nắng nóng ở Trung bộ tiếp tục suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi.

Ngày thứ 4 sau lũ quét, Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân xã Mường Than khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Trong khi đó, tại tỉnh Lai Châu, đến chiều 20-7, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích tại xã Mường Than sau đợt lũ quét, sạt lở đất. Trước đó vài giờ, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân, nâng số người tử vong lên 6 người.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 20-7, mưa vẫn tiếp diễn trên địa bàn, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to, khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao, nhất là tại các khu vực đã xảy ra thiên tai.

Tâm điểm thiệt hại là xã Mường Than. Mưa lũ làm khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục, 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời đến nơi an toàn... Thiệt hại tại xã Mường Than ước tính trên 190 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Mường Than khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Trên phạm vi toàn tỉnh Lai Châu, thiên tai làm thiệt hại ước tính trên 270 tỷ đồng. Song song với công tác cứu hộ, tỉnh Lai Châu đang khẩn trương triển khai phương án ổn định đời sống người dân.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, trong ngày 20-7, phần lớn các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn đã được thông xe. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực ứng phó, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và cảnh báo người dân không đi qua khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

PHÚC VĂN