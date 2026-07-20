Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau thiên tai.

Tối 20-7, thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, UBND tỉnh Lai Châu có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ 500 tỷ đồng để ổn định đời sống người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau thiên tai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, địa phương đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân và khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, do mức độ thiệt hại rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND tỉnh Lai Châu có Tờ trình số 6110/TTr-UBND ngày 20-7 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 500 tỷ đồng, trong đó 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.

Lực lượng chức năng khẩn trương san gạt mặt bằng khu tái định cư cho các hộ dân mất nhà do mưa lũ tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), ngày 20-7. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Theo đề xuất, nguồn kinh phí ưu tiên hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư và ổn định đời sống; khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng với đề xuất hỗ trợ kinh phí, Lai Châu đang khẩn trương triển khai các giải pháp ổn định nơi ở cho người dân vùng thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà, hư hỏng hoàn toàn do lũ quét tại xã Mường Than. Đến nay, công tác san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu đã được triển khai.

Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra thực địa khu vực xảy ra mưa lũ và động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ngày 20-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Tỉnh Lai Châu cũng đang rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để xây dựng phương án bố trí khu tái định cư mới cho khoảng 200 hộ dân, bảo đảm điều kiện sinh sống an toàn và ổn định lâu dài.

Tin liên quan Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo và 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

PHÚC VĂN