Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người chết

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người chết là do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái, va chạm với hộ lan rồi tiếp tục đâm vào ta-luy bảo vệ khiến thùng dầu bốc cháy, lửa bao trùm thân xe.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người tử vong

Ngày 21-7, Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm cháy xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, tài xế Trần Thanh H. điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.. của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, chở khoảng 30 hành khách từ phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) đi TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 7 người tử vong

Khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1, tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái. Trong lúc tránh phương tiện phía trước, xe lao sang phải, va chạm với hộ lan rồi tiếp tục đâm vào ta-luy bảo vệ.

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội. Tài xế và phụ xe cố gắng đưa hành khách thoát ra ngoài, ngọn lửa lan rất nhanh khiến 7 người tử vong tại hiện trường và 5 người khác bị thương.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, một số người dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn cho biết đã nghe tiếng nổ lớn sau vụ va chạm. Sau đó nhiều người thoát ra bên ngoài trước khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm chiếc xe.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục sửa chữa các thiết bị hư hỏng trên tuyến quốc lộ nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện di chuyển qua khu vực bị nạn.

PHÚ NGÂN