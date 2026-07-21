Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 vào rạng sáng nay khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, cấp tốc vận chuyển các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai), anh Nguyễn Văn Th. (37 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Tối 19-7, tôi cùng vợ và 2 con về nhà ông bà nội tại phường Hố Nai, đêm 20-7, gia đình tôi mua vé xe để về lại Biên Hòa. Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21-7, khi mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng động lớn, tôi tỉnh giấc thì thấy xe đang trượt dài, một phần đầu xe vướng vào lan can bên phải đường, ngay sau đó phát hiện khói và lửa bốc lên."

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Thống Nhất theo sát, điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ngay khi phát hiện xe bốc cháy, hành khách hoảng hốt lao về hướng cửa lên xuống để thoát ra ngoài nhưng bị kẹt lại. Anh Th. quay trở vào trong dùng tay đập vào vách kính xe nhưng không được nên quay ra ngoài một lần nữa. Lúc này, lửa đã lan đến bậc cửa lên xuống. Sau đó, anh thoát được ra ngoài nhưng không thấy vợ và 2 con nên quay trở lại cứu 2 con và hô hoán vợ bước qua đám cháy để thoát thân.

Chị Nguyễn Thị Ngọc B. đã dần ổn định nhưng đang rất lo lắng cho sức khỏe 2 con nhỏ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Nằm ở giường bệnh bên cạnh, với nhiều vết bỏng trên mặt, tay chân, chị Nguyễn Thị Ngọc B. (35 tuổi, vợ anh Th.), bật khóc: "Tôi là người cuối cùng trong số các nạn nhân còn sống thoát khỏi xe, lúc này khói đã bao trùm không gian trong xe, lửa đã bén vào tới ghế lái của tài xế, nhiều người không dám bước qua ngọn lửa thoát ra ngoài. Riêng tôi, nghe tiếng chồng gọi từ bên ngoài, đã dẫm lên đám lửa, chấp nhận bị bỏng để thoát ra và bị ngất xỉu ngay sau đó. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh".

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm hỏi, động viên nạn nhân và chỉ đạo hệ thống y tế huy động toàn lực chữa trị cho các nạn nhân bị thương. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, 2 bệnh nhân nêu trên bị bỏng độ 1, 2. Riêng 2 con nhỏ của vợ chồng anh Th. (7 tuổi và 2 tuổi), được chuyển đi Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai), sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân bị thương sau vụ cháy xe khách và đã huy động toàn lực chạy đua với thời gian cứu chữa các nạn nhân. Trong đó, 1 bệnh nhân nữ bỏng nhẹ, có một người con đi cùng không qua khỏi. Bệnh nhân này đã được cho về lo hậu sự cho con. Riêng 2 bệnh nhân Th., B. đã được các y bác sĩ đánh giá tình hình, điều trị kịp thời, sức khỏe dần ổn định.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, hỗ trợ ngay số tiền 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng chỉ đạo hệ thống y tế huy động toàn lực chữa trị, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các nạn nhân.

XUÂN TRUNG