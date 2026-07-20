Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu

Chiều 20-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đến thăm bà Lê Thị Hồng (ngụ phường Bình Tây), vợ liệt sĩ Võ Hoàng Trọng, hy sinh năm 1973 tại chiến trường Campuchia, đồng chí Đặng Minh Thông cùng đoàn thành kính thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ.

Gia đình liệt sĩ Võ Hoàng Trọng có truyền thống cách mạng. Em của liệt sĩ Võ Hoàng Trọng là liệt sĩ Võ Văn Sang, hy sinh năm 1970; gia đình chồng bà Hồng là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng trong suốt những năm kháng chiến.

Bà Lê Thị Hồng tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên từ năm 16 tuổi, từng bị địch bắt tù đày. Sau khi trở về địa phương, bà tham gia công tác tại khu phố đến khi nghỉ hưu và hiện là đảng viên 57 năm tuổi Đảng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của gia đình bà Lê Thị Hồng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, việc điều trị bệnh và mong bà luôn khỏe mạnh, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết cho địa phương.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo địa phương tri ân gia đình bà Lê Thị Hồng

Đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô địa bàn lớn hơn, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng nặng nề hơn. Vì vậy, những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các cô chú từng tham gia kháng chiến, các đảng viên lão thành là nguồn động viên, là kênh thông tin quan trọng giúp địa phương xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm ông Trần Duy Nguyên (ngụ phường Bình Tiên), là thương binh đặc biệt nặng (hạng 1/4), hiện đang sống một mình. Đồng chí Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, nhất là đối với thương binh có sức khỏe yếu; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo địa phương tri ân ông Trần Duy Nguyên



Đoàn cũng đến thăm ông Lê Văn Diên (ngụ phường Bình Phú), là thương binh hạng 4/4. Tại đây, đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong ông tiếp tục giữ gìn sức khỏe, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Lê Văn Diên

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đối với người có công, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương để bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Đoàn lãnh đạo TPHCM trao quà tri ân ông Lê Văn Diên

THU HOÀI