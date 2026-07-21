Xã hội

Nam bộ: Dự báo mưa tăng trở lại từ 22-7

SGGPO

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, Nam bộ đang trong chuỗi ngày tạm thời giảm mưa. Từ ngày 22-7, mưa có xu hướng gia tăng trở lại và duy trì đều trong nhiều ngày, tập trung vào chiều tối và tối.

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TPHCM sắp có đợt mưa trở lại. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 21-7, thời tiết Nam bộ tương đối ổn định. Ban ngày có nắng, mưa ít và chỉ xuất hiện vài nơi.

Từ ngày 22-7, mưa có xu hướng tăng trở lại. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam hoạt động rõ hơn sau khoảng 1 tuần tạm thời giảm mưa.

Từ ngày 23 đến khoảng 25-7, Nam bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 26 đến 27-7, mưa có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp nếu xuất hiện mưa với cường suất lớn.

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