Khánh Hòa: Cháy bãi đậu xe, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Một vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều ô tô bị thiêu rụi, hư hỏng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 21-7, cơ quan chức năng nhận tin báo xe bị cháy trong bãi đậu xe gần đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa các phương tiện xung quanh.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa điều động lực lượng đến hiện trường. Đến khoảng 2 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhiều xe ô tô bị hư hỏng

Theo ghi nhận, nhiều ô tô bị cháy rụi hoặc hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

TIẾN THẮNG