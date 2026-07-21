Xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp

Ngày 21-7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-7.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026). Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nhân đạo, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 27 tới 28-7 tại Hà Nội, với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông tin tới báo chí. Ảnh: HỒNG LOAN

Chủ đề của đại hội là “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ thông tin tới báo chí. Ảnh: HỒNG LOAN

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng cho biết, trong nhiệm kỳ tới, hệ thống hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; số hóa địa chỉ nhân đạo nhằm nâng cao tính minh bạch và kết nối cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững.

Về đối ngoại nhân đạo, đại hội hướng tới tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia, ưu tiên các nước láng giềng và các đối tác truyền thống; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, vận động nguồn lực và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo.

NGUYỄN QUỐC