TPHCM: Kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A để tìm hài cốt liệt sĩ

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan để hỗ trợ công tác khảo sát, thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện K76A (nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM).

Ngày 21-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy trước năm 1975 (nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM).

Khu vực xã Hòa Hiệp, TPHCM

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như: Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác cùng các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

>> Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM:

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ và các tư liệu, ký ức liên quan đến Bệnh viện K76A (trong giai đoạn 1965-1967)... xin vui lòng liên hệ để cung cấp thông tin: Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, qua số điện thoại/Zalo 0332.339.332 hoặc email Khuehang0707@gmail.com. Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ vị trí an táng các Anh hùng liệt sĩ sau khoảng 60 năm, phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

MẠNH THẮNG