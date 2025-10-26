Chương trình Vầng trăng cổ nhạc “Mảnh đất tình người”

Tối 26-10, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ tổ chức chương trình Vầng trăng cổ nhạc - lần thứ 257 với chủ đề " Mảnh đất tình người" .

Chương trình do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện tại phim trường nhà hát HTV, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, truyền tiếp trên kênh HTV9 Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Chương trình Mảnh đất tình người được ê kíp thực hiện không chỉ để kể những câu chuyện đậm chất tình, chất đời, bằng âm nhạc, mà còn thay những người con xa xứ bộc bạch bao lời tự sự từ trái tim, lắng đọng một chút giữa dòng đời hối hả để nhớ về hình bóng mái nhà xưa, tiếng ru của mẹ, bếp lửa chiều mưa, con đường về nhà quen thuộc…

NSND Trọng Phúc

Và dẫu sống nơi đất khách, nhưng rất nhiều người vẫn tìm được cho mình biết bao tình thương, sự sẻ chia từ chòm xóm, bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả người mới quen, thông qua sự quan tâm tử tế, những thăm hỏi, ân cần san sẻ, giúp đỡ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

Với chủ đề Mảnh đất tình người, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 257 gửi đến khán giả nhiều tiết mục ca cảnh: Tháng mấy em về, Chiều nước lũ, Má thương con hoài, Nếu chỉ còn một ngày, Nhớ quê, Sa mưa giông, cùng các trích đoạn Đi xa để trở về, Tía ơi! Con lấy chồng…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các NSND: Trọng Hữu, Thanh Tuấn, Trọng Phúc, Thanh Ngân, Hữu Quốc; các NSƯT: Thanh Thanh Hiền, Phượng Hằng, Thy Trang; các ca sĩ Thùy Trang, Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ Thanh Hồng, Bình Tinh, Trọng Nhân, Tô Thiên Kiều, Thy Nhung…

THÚY BÌNH