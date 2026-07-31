Khởi tố vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 26 đối tượng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô rất lớn, hoạt động trên địa bàn TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Tối 31-7, Cục Cảnh sát hình sự thông tin, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập, bắt giữ 26 đối tượng, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vũ Quang Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến thông qua website Bong88.com. Lý Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Socola) giữ vai trò tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề, điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp và trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của toàn đường dây.

Theo cơ quan công an, để duy trì hoạt động phạm tội, Oanh cùng T.H.T.T. tổ chức xây dựng, vận hành các nhóm Telegram tích hợp trên Bot “HP79…” nhằm tự động nhận phơi số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.

Đối tượng Vũ Quang Minh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Bên cạnh đó, Đ.P.S. chịu trách nhiệm quản lý tài khoản tổng, phân chia tài khoản cho các đại lý cấp dưới và tổ chức giao dịch đánh bạc; Nguyễn Minh Thiện trực tiếp xây dựng, quản trị website để tạo công cụ hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua.

Các đối tượng khác sử dụng các nền tảng “app.ktso…”, “SSV123…” cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và sim điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để tổ chức giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.

Mỗi tuần, đường dây phát sinh giao dịch đánh bạc lên đến nhiều tỷ đồng. Riêng trong khoảng một tháng diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc đạt hàng chục tỷ đồng, với nhiều giao dịch cá cược trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên không gian mạng.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can 26 đối tượng có liên quan về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết các dòng tiền, xác minh, truy bắt các đối tượng đại lý cấp dưới, người tham gia đánh bạc, các tài khoản ngân hàng và hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG