Thanh Hóa: Khởi tố vụ án liên quan 5 người tử vong tại trang trại chăn nuôi

Ngày 31-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc trả lời các thông tin, phản ánh của cơ quan báo chí tại họp báo thường kỳ quý II, năm 2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (ở xã Thạch Quảng), khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương, qua điều tra, bước đầu xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động", quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Một góc trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa

Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người", xảy ra ngày 18-7, tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Cũng theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Thạch Quảng và các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ; cấp cứu người bị nạn; bảo vệ hiện trường; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; điều tra, làm rõ nguyên nhân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Một góc trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa

UBND tỉnh cũng thành lập đoàn công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn và chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 18-7, trong quá trình làm việc tại khu vực bể lọc phân của trang trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, một công nhân bị rơi xuống hố gas. Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều công nhân khác ở gần đó lần lượt tiếp cận hiện trường để cứu người nhưng cũng gặp nạn. Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

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THANH TUẤN - DƯƠNG QUANG