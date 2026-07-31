Vụ đạo diễn Lê Minh tạt chất bẩn: Tòa trả hồ sơ để làm rõ số tiền cưỡng đoạt

Tại tòa, bị cáo Minh kêu oan, cho rằng hành vi tạt chất bẩn là sai và do bị bức xúc kéo dài khi đòi nợ mà bà P.T.Q.C. (bị hại) không trả.

Bị cáo Thắng khai là tài xế của Minh, được Minh nhờ mua sơn và chở đến nhà bị hại nhưng không biết trước việc tạt chất bẩn

Tại phần luận tội, đại diện VKSND khu vực 4 - TPHCM khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội và không oan sai. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 7-8 năm tù, bị cáo Thắng 5-6 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Lê Minh được dẫn giải sau phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Luật sư bào chữa cho rằng, hành vi của bị cáo Minh không thoả mãn dấu hiệu cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản". Số tiền 730 triệu đồng bà C. nợ bị cáo Minh là khoản nợ hợp pháp và được tòa án công nhận bằng quyết định có hiệu lực pháp luật.

Bị cáo Minh không điện thoại, nhắn tin đe dọa tính mạng, sức khỏe bà C. và bà C. đã xác nhận tinh thần không bị uy hiếp. Hành vi tạt chất bẩn của bị cáo Minh là bộc phát do bức xúc vì bà C. không trả nợ.

Đối với bị cáo Thắng, luật sư cho rằng không có sự thống nhất ý chí phạm tội với bị cáo Minh và chỉ chở bị cáo Minh đến nhà bà C. theo yêu cầu, không biết mục đích tạt chất bẩn.

Theo luật sư, nếu có vi phạm, hành vi của hai bị cáo chỉ nên bị xử phạt hành chính; đồng thời đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội và trả tự do tại phiên tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, căn cứ vào hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định số tiền cưỡng đoạt của các bị cáo.

Theo cáo trạng, bà P.T.Q.C. kinh doanh rượu và quen biết Minh từ năm 2016. Từ năm 2018, bà C. nhiều lần vay Minh tổng cộng 800 triệu đồng để kinh doanh. Cuối năm 2021, do khó khăn kinh tế, Minh yêu cầu bà C. trả nợ và sau đó khởi kiện. Tòa án tuyên bà C. phải thanh toán 730 triệu đồng.

Khi bà C. không có khả năng trả nợ, Minh khởi kiện và được TAND TP Bà Rịa trước đây công nhận thỏa thuận, buộc bà C. thanh toán 730 triệu đồng. Trong quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án xác định bà C. không có tài sản, không cư trú thực tế tại địa phương nên ủy thác hồ sơ đến Chi cục THADS quận Tân Bình trước đây (nơi bà C. sinh sống) để tiếp tục xử lý.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh được dẫn giải sau phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI



Tại Chi cục THADS quận Tân Bình trước đây, bà C. cam kết trả nợ cho Minh nhưng sau đó vẫn không thực hiện. Bức xúc, ngày 4-9-2024, Minh liên lạc với Thắng để mua sơn tạt vào nhà bà C. nhưng không được phản hồi. Sau đó, Minh tự mua sơn đỏ, xăng, trộn với mắm tôm để ném vào nhà bà C. nhằm gây áp lực đòi nợ.

Đến khoảng 17 giờ 45 ngày 4-9-2024, Minh nhờ Thắng chở đến bà C. để tạt chất bẩn. Khi đến nhà bà C., Minh xuống xe, ném chất bẩn vào nhà bà C., rồi tẩu thoát.

Sau vụ việc, UBND phường 13, quận Tân Bình trước đây có văn bản gửi Cơ quan điều tra, xác định hành vi tạt chất bẩn ngày 4-9-2024 gây mất an ninh trật tự nhưng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Về dân sự, bà C. có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường đối với Minh và Thắng.

Ông Nguyễn Lê Minh còn được biết đến với nghệ danh đạo diễn Lê Minh. Ông là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình…

SONG MAI