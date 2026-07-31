Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy do người nước ngoài cầm đầu

SGGPO

Ngày 31-7, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây bơm chiết, mua bán thuốc lá điện tử (pod) chứa ma túy Etomidate do nhóm người nước ngoài cầm đầu, thu giữ gần 2.000 đầu pod chứa ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, đầu tháng 7-2026, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy Etomidate do Hoo Jia How (quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (quốc tịch Singapore) cầm đầu.

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Các bị can tại cơ quan Công an

Khoảng 18 giờ ngày 17-7, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ Melvin Tan Junjie, Oh Jang Fong (đều quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How, thu giữ 1.331 đầu pod chứa ma túy Etomidate cùng 140ml tinh dầu Etomidate dùng để bơm vào các đầu pod.

Quá trình điều tra cho thấy các nghi phạm thuê một căn nhà trên đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh) làm nơi bơm chiết tinh dầu ma túy vào các đầu pod rồi bán cho các đầu mối tiếp tục phân phối hoặc tổ chức sử dụng trái phép.

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Một đối tượng nước ngoài cùng tang vật

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục triệt phá thêm hai nhánh phân phối do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (phường Bình Phú) điều hành.

Đến nay, Công an TPHCM đã mời làm việc 76 người liên quan. Qua đó, khởi tố vụ án và khởi tố 65 bị can, trong đó có 10 người nước ngoài (gồm 4 người Singapore, 4 người Malaysia, 2 người Đài Loan - Trung Quốc); tang vật thu giữ gồm gần 2.000 đầu pod chứa ma túy Etomidate và 140ml tinh dầu Etomidate.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

Pod ma túy Etomidate TPHCM thuốc lá điện tử triệt phá đường dây người nước ngoài cầm đầu

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