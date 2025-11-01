Chuyến bay thúc đẩy bình đẳng giới

Ngày 1-11, chuyến bay mang số hiệu VN310 với hành trình Hà Nội - Tokyo của Vietnam Airlines đã cất cánh cùng thông điệp “Bình đẳng giới vì những người phụ nữ quanh ta”.

Hành khách làm thủ tục tại quầy cho chuyến bay HeforShe.

Đây là hoạt động nằm trong phong trào toàn cầu HeForShe do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phát động, kêu gọi sự tham gia của nam giới và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Sự kiện do Vietnam Airlines phối hợp cùng UN Women, Bộ Nội vụ và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức.

Tại sân bay Nội Bài, khu vực làm thủ tục treo banner, standee và góc chụp ảnh mang thông điệp “Bình đẳng giới - Vì những người phụ nữ quanh ta”. Hành khách tham gia chuyến bay được tặng áo phông hồng HeForShe. Các video truyền thông về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ trong kỷ nguyên số được trình chiếu tại khu vực chờ.

Trên khoang, cơ trưởng gửi đến hành khách lời chào đặc biệt, chia sẻ ý nghĩa của chuyến bay và lời kêu gọi cùng hành động vì bình đẳng giới. Hành khách được phục vụ bữa ăn mang cảm hứng HeForShe và nhận tài liệu giới thiệu ngắn về bình đẳng giới và an toàn trong không gian số.

Khi hạ cánh tại Tokyo, đại diện Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã chào đón hành khách bằng biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng hành khách trên chuyến bay HeForShe - Bình đẳng giới vì những người phụ nữ quanh ta”, khép lại hành trình với thông điệp gắn kết và nhân văn.

Trước đó, Vietnam Airlines và UN Women đã phối hợp triển khai “Chuyến bay tô cam” hưởng ứng chiến dịch 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy bình đẳng giới thực chất trong cộng đồng.

BÍCH QUYÊN