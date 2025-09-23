Vietnam Airlines và TP Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội”

Ngày 23-9, Vietnam Airlines phối hợp với UBND TP Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội” - hành trình cảm xúc đưa công chúng đến gần hơn vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế và đậm đà bản sắc của Thủ đô trong mùa Thu.

Đại diện UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines thực hiện nghi thức công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”

Chiến dịch gồm chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc đặc sắc diễn ra từ cuối tháng 9 đến tháng 11.

Trong đó có giải chạy Hanoi Run for Love (28-9), lễ hội thuyền SUP trên Hồ Tây (5-10), hội chợ Thu làng nghề (6-10), hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (10 và 11-10) và 5AM Concert (tháng 11).

Mỗi sự kiện là một “điểm chạm” để người dân, du khách cảm nhận Hà Nội vừa cổ kính vừa trẻ trung, vừa giữ bản sắc vừa hòa nhập.

Các đại biểu trao đổi về ý nghĩa đặc biệt của chuỗi sự kiện “Chạm thu Hà Nội”

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện còn có hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6-10), khuyến khích hành khách giảm tải trọng hành lý, qua đó giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO 2 trên các chuyến bay, nhằm khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường.

Theo Vietnam Airlines, “Chạm Thu Hà Nội” là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn trong khu vực và thế giới. Chiến dịch cũng là bước triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà nhấn mạnh: “Với ‘Chạm Thu Hà Nội’, chúng tôi mong muốn mang đến hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một điểm chạm với văn hóa, thiên nhiên và con người Hà Nội”.

BÍCH QUYÊN