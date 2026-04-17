Thuốc tiêm điều trị phơi nhiễm HIV Yeztugo chưa được cấp phép lưu hành

Bộ Y tế cảnh báo, thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có tên thương mại là Yeztugo chưa được cấp phép lưu hành, nghi là hàng giả nhưng trên mạng xã hội vẫn rao bán rầm rộ loại thuốc này.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có tên thương mại là Yeztugo chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc buôn bán, sử dụng thuốc điều trị dự phòng này.

