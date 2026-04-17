Vĩnh Long: Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên chọi bột, chạy xe dàn hàng ngang

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa giỡn, chọi bột vào nhau.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã trích xuất hình ảnh, thu thập thông tin liên quan để xác định các cá nhân vi phạm.
Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi tụ tập, đùa giỡn, chạy xe dàn hàng ngang khi tham gia giao thông cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.