Vĩnh Long: Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên chọi bột, chạy xe dàn hàng ngang

Ngày 17-4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời làm việc một nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến hành vi tụ tập, đùa giỡn, chọi bột và điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên tuyến đường thuộc phường Nguyệt Hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa giỡn, chọi bột vào nhau.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã trích xuất hình ảnh, thu thập thông tin liên quan để xác định các cá nhân vi phạm.

Làm rõ hành vi đùa giỡn khi điều khiển xe máy của nhóm thanh, thiếu niên

Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi tụ tập, đùa giỡn, chạy xe dàn hàng ngang khi tham gia giao thông cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.

TÍN HUY