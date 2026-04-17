Điều tra vụ người phụ nữ bị chồng cũ đâm tử vong

Nghi phạm Trần Văn Thắng (sinh năm 1981, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ là chị L.T.M. (sinh năm 1986, trú cùng tổ dân phố) tử vong.

Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Trần Văn Thắng

Sáng 17-4, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 16-4, chị L.T.M. đến nhà người thân trú cùng thôn thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng.

Khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc

Tại đây, Thắng và chị M. xảy ra mâu thuẫn nên Thắng dùng dao đâm vào người chị M. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, song do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Trần Văn Thắng đã chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập triển khai lực lượng, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ở gần hiện trường gây án.

Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Được biết, chị M. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vừa trở về địa phương được một thời gian ngắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG