Lên mạng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 8 thanh niên bị khởi tố

Tranh cãi trên mạng xã hội, 8 thanh niên hẹn nhau “giải quyết” mâu thuẫn tại quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì) vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Thành Đô (SN 1997), Nguyễn Duy Huỳnh (SN 1984), Trần Quang Anh Bằng (SN 1997), Lê Tấn Phát (SN 2001), Trần Hoàng Phúc (SN 2003), Trương Quang Hiền (SN 2003), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2009), Trương Trung Hậu (SN 1996).

Theo kết quả điều tra, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bài viết lên hội nhóm, với nội dung liên quan quá trình đi phượt và gây ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trên hội nhóm vì không thực tế.

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài viết lên trang cá nhân với mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Thấy vậy nên hai bên nhắn tin cự cãi, thách thức qua mạng và hẹn nhau trực tiếp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, các đối tượng tiếp tục cự cãi và xảy ra xô xát.

Nắm bắt thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Qua làm việc, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Tin cùng chuyên mục

