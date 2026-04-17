Cà Mau: Cha nhậu về gây sự với mẹ, bị con đánh tử vong

Ngày 17-4, một lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con đánh cha tử vong.

Đối tượng đánh cha tử vong là Phạm Trung Trưởng (53 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi).

Theo thông tin ban đầu, tối 16-4, bà Dương Thị Đ. (71 tuổi, vợ ông R.) và các con đang ở nhà thì ông R. đi nhậu về. Sau khi về nhà, ông R. có biểu hiện say xỉn, lớn tiếng chửi bới và gây sự với vợ là bà Đ..

Tiếp đó, ông R. đem một cái thớt và một con dao đặt gần bà Đ. và tiếp tục có lời lẽ đe doạ. Bà Đ. nhiều lần khuyên can ông R. đi nghỉ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, ông R. vẫn tiếp tục chửi bới.

Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng động trong nhà, bà Đ. ra xem thì phát hiện ông R. nằm bất động, tử vong trên nền nhà, trên người có dấu hiệu bị thương. Đối tượng Phạm Trung Trường nhận đã đánh chết cha.

Hiện Công an xã Đầm Dơi đã bàn giao đối tượng Trường cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xử lý theo quy định.

TẤN THÁI

