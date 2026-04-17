Người đàn ông giả danh công an gần 3 năm mới bị phát hiện

Ngày 17-4, Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) thông báo tìm người bị hại liên quan vụ một người đàn ông giả danh công an trong thời gian dài trên địa bàn.

Công an tỉnh Tây Ninh tìm người bị hại liên quan đến người đàn ông giả danh

Trước đó, qua kiểm tra quán cà phê T.Q, tại khu phố Hiệp Định, lực lượng chức năng phát hiện ông Ngô Thành Phát (sinh năm 1973, ngụ phường Tân Ninh) mặc quân phục công an nhân dân, đeo cấp hàm đại tá.

Người này tự xưng là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an).

Qua xác minh, Công an phường Thanh Điền khẳng định ông Phát không thuộc lực lượng công an nhân dân. Từ tháng 6-2023, ông này đã mua trang phục, cấp hàm và biển tên ngành công an để sử dụng, cho đến khi bị phát hiện vào ngày 13-4.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Thanh Điền đề nghị các cá nhân, tổ chức từng là bị hại hoặc có liên quan đến ông Phát sớm liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc.

QUANG VINH

Tin cùng chuyên mục

