Chuyển hồ sơ sai phạm tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao sang công an

Chiều 30-10, ông Trần Kim Hậu, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngoại giao (Cục XI, Thanh tra Chính phủ) chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trụ sở Bộ Ngoại giao mới. Ảnh: GIA KHÁNH

Kết luận thanh tra cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo đúng thẩm quyền.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao được khởi công xây dựng từ tháng 8-2009 với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu gần 3.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích 8ha, gồm 3 khối nhà, ban đầu dự kiến thi công trong 4 năm và kỳ vọng trở thành khu tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi; khu làm việc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, văn phòng...

Tuy nhiên, dự án xây xong nhiều năm mà chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không. Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án này cho thấy, việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án chưa hợp lý, dẫn đến khi thực hiện đã phải cắt giảm quy mô, kéo dài tiến độ, điều chỉnh tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư.

ĐỖ TRUNG