Cà Mau: Truy tố 8 bị can sang vùng biển nước ngoài mua hải sản, đánh bắt trái phép

Ngày 29-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành 5 cáo trạng (5 vụ án), truy tố 8 bị can phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Vận chuyển hàng hóa qua biên giới”, chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để xét xử.

Cùng ngày, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thông tin, sở đã phối hợp và thống nhất với các cơ quan tư pháp của tỉnh lựa chọn 2 vụ án “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và “tổ chức xuất cảnh trái phép”, xét xử lưu động vào ngày 12-11, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Vụ án “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan bị can Trần Trung Cang (sinh năm 1991, trú tại xã Sông Đốc). Theo đó, ngày 13-2, Cang điều khiển tàu CM 91987-TS, cùng 5 thuyền viên xuất bến từ cửa biển Sông Đốc để sang vùng biển nước ngoài nhận hải sản trái phép. Số lượng hải sản nhận trên 68.500kg, có giá trị tổng cộng trên 688 triệu đồng. Đến ngày 16-2, khi tàu về đến vùng biển Việt Nam, tàu CM 91987-TS đã bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ cùng tang vật.

Đối với vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan bị can Đinh Công Lý (sinh năm 1988), Tô Hiền Đệ (sinh năm 1972) và Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1983). Vụ việc liên quan tàu CM-91056-TS và CM-92601-TS. Ngày 6-4, các thuyền viên trên hai tàu này bị bắt vì hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, mục đích đưa các vụ án trên ra xét xử lưu động nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và hoạt động khai thác, vận chuyển thủy sản trái phép trên biển.

TẤN THÁI