Thủ tướng chỉ đạo thanh tra làm rõ hoạt động khai thác, cung cấp vật liệu cho các dự án cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành và các địa phương vùng ĐBSCL.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho biết, hiện khu vực ĐBSCL đang triển khai 11 dự án, dự án thành phần đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 434,7km. Trong đó, Bộ Xây dựng làm chủ quản 5 dự án cao tốc (dài 211,17km) gồm: Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau (110,87km, đạt giá trị sản lượng 75%), Cao Lãnh – Lộ Tẻ (28,8km, đạt 92%), Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (51,5km, đạt 99%), Mỹ An - Cao Lãnh (dài 26,6km, mới khởi công 8-2025, đạt 46,8%).

Các địa phương chủ quản 6 dự án cao tốc (tổng dài 216,93km): Cao Lãnh – An Hữu gồm dự án thành phần 1 (dài 16 km, đạt 68%) và dự án thành phần 2 (dài 11,43 km, đạt 53,4%) do UBND tỉnh Đồng Tháp chủ quản; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng gồm dự án thành phần 1 (dài 57km, đạt 62%) do UBND tỉnh An Giang làm chủ quản và dự án thành phần 2, 3, 4 (dài 132,5 km, đạt 45%) do UBND TP Cần Thơ làm chủ quản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà báo cáo tại hội nghị

Theo Bộ Xây dựng, vật liệu cát đắp các địa phương đã cấp phép khai thác 63,1 triệu m3 trong tổng số nhu cầu của các dự án cao tốc trong vùng là 54,2 triệu m3. Tuy nhiên, do một số mỏ được cấp phép khai thác nhưng tiến độ khai thác chưa đáp ứng nhu cầu triển khai của các dự án. Về vật liệu đất đắp có tổng nhu cầu các dự án là 8,6 triệu m3, đã xác định được nguồn 5,5 triệu m3, chưa xác định được nguồn 3,1 triệu m3. Đối với vật liệu đá có tổng nhu cầu là 8,6 triệu m3, đã xác định nguồn 5,5 triệu m3, chưa xác định được nguồn 3,1 triệu m3.

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng thiếu 11 triệu m3 cát, gây ảnh hưởng đến công tác gia tải của dự án

Thực tế cho thấy, phần lớn khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại ĐBSCL xuất phát từ việc thiếu nguồn vật liệu cát, đá. Đặc biệt, tại dự án thành phần 2, 3, 4 cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng còn thiếu khoảng 11 triệu m3 cát.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: công suất khai thác cát tại các mỏ khá chậm, chưa đáp ứng tiến độ gia tải của các dự án; việc thay thế sử dụng cát biển nhằm giảm áp lực cho cát sông vẫn chưa được các địa phương triển khai áp dụng; nguồn đá từ các mỏ tại Đồng Nai, TPHCM đang phải cung cấp cho nhiều dự án trọng điểm khác nên việc cung ứng cho ĐBSCL rất hạn chế, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào mỏ tại An Giang; các giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian gia tải vẫn chưa được áp dụng, chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp gia tải thông thường…

Quang cảnh hội nghị

Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải làm rõ vì sao nguồn cát có đủ, thậm chí dư, mà vẫn để xảy ra tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Có hay không sự câu kết, đạp chân giữa các nhà thầu để “làm giá”? Cát xác định đủ nhưng sao phải đi mua cát nơi khác, nơi rẻ không mua sao phải tìm mua cái đắt? Vì sao cát biển nhiều, chất lượng lại không dùng? Có hay không sự cục bộ, tiêu cực để trục lợi?...

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo thanh tra, công an vào cuộc để làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động cung cấp, khai thác các mỏ vật liệu tại một số địa phương. Từ đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đội giá, thao túng thị trường, các vi phạm pháp luật khác nhằm trục lợi. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện cơ chế, chính sách, tài chính đều không vướng, cái còn lại là các chủ thể liên quan cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của đảng viên, tấm lòng với nhân dân để hành động quyết liệt.

Thủ tướng đặt vấn đề vì sao cát biển nhiều, chất lượng lại không dùng?

Thủ tướng yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch các địa phương phải quan tâm triển khai linh hoạt việc cấp phép các mỏ nguyên vật liệu; nâng công suất khai thác mỏ cát, đá phù hợp với nhu cầu tiến độ của dự án; ra sức động viên, đôn đốc, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn đặt ra, đảm bảo không để thiếu vật liệu thông thường cho các dự án cao tốc; quan tâm đến vấn đề môi trường như sạt lở, sụt lún trong quá trình khai thác; thúc đẩy tiến độ song song với việc đảm bảo an toàn, chất lượng công trình; chăm lo đời sống, sinh kế của người dân khi phải di dời, nhường đất cho dự án…

Đối với các bộ ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân vật lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp"; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định hợp đồng, đảm bảo hoàn thành tuyến chính dự án Cần Thơ - Cà Mau trước ngày 19-12-2025. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh đầu tư dự án cao tốc; hỗ trợ Cần Thơ về nhân lực, vật lực để khai thác cát biển.

TUẤN QUANG