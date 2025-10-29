Pháp luật

Đắk Lắk: Xử lý 2 phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 29-10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Đ.T.H. và bà N.T. L. (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Tân An) về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng 25-10, Công an phường Tân An và Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trước cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái. Sau khi 2 bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người hoang mang, lo lắng.

566572974_1050880247053517_6063580078192845467_n.jpg
Cơ quan công an làm việc với 2 phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân An đã đến cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý trích xuất camera, làm việc với những người liên quan để xác minh và phát hiện thông tin sai sự thật. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ được 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L.

Tại cơ quan công an, 2 người phụ nữ khai nhận, sau khi đi chợ, nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin và đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội. Cả hai người này đã nhận sai và tự gỡ bỏ bài viết.

