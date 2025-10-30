Pháp luật

An ninh - trật tự

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí “giải quyết mâu thuẫn”

SGGPO

Chiều 30-10, Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang dao chuẩn bị “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác.

571244956_122140924886931422_2846314202667891108_n.jpg
Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HẢI

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29-10, trong lúc tuần tra, lực lượng công an phường phát hiện 5 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tụ tập tại một quán nước, mang theo dao tự chế và dao bấm. Làm việc với lực lượng công an, nhóm này khai nhận đang chuẩn bị đi “thanh toán” với nhóm đối tượng khác. Công an phường đã ngăn chặn kịp thời, mời cả nhóm về trụ sở làm việc và kiểm tra chất gây nghiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Công an phường cũng đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tụ tập, mang hung khí hay dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Công an phường Đông Hải phường Đông Hải Khánh Hòa hung khí giải quyết mâu thuẫn thanh thiếu niên cơ quan công an

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn