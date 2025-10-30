Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí “giải quyết mâu thuẫn”

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HẢI

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29-10, trong lúc tuần tra, lực lượng công an phường phát hiện 5 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tụ tập tại một quán nước, mang theo dao tự chế và dao bấm. Làm việc với lực lượng công an, nhóm này khai nhận đang chuẩn bị đi “thanh toán” với nhóm đối tượng khác. Công an phường đã ngăn chặn kịp thời, mời cả nhóm về trụ sở làm việc và kiểm tra chất gây nghiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Công an phường cũng đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tụ tập, mang hung khí hay dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

HIẾU GIANG