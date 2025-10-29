Pháp luật

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong

SGGPO

Tối 29-10, cơ quan chức năng đang phối hợp tiến hành giám định hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TPHCM làm một người tử vong.

​Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29-10, một tài xế điều khiển xe đầu kéo BKS 72H kéo theo rơ-moóc BKS 72B lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Vũng Tàu đi Bà Rịa. Khi tới khu vực đối diện hẻm 1691 thì xảy ra va chạm với một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29T2 lưu thông cùng chiều, làm người này tử vong tại chỗ.

tn.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

​Lực lượng Công an phường Phước Thắng và Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực, bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ.

THÀNH HUY

Từ khóa

Tai nạn Xe máy Tử vong phường Phước Thắng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn