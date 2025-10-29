Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong

Tối 29-10, cơ quan chức năng đang phối hợp tiến hành giám định hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TPHCM làm một người tử vong.

​Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29-10, một tài xế điều khiển xe đầu kéo BKS 72H kéo theo rơ-moóc BKS 72B lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Vũng Tàu đi Bà Rịa. Khi tới khu vực đối diện hẻm 1691 thì xảy ra va chạm với một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29T2 lưu thông cùng chiều, làm người này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

​Lực lượng Công an phường Phước Thắng và Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực, bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ.

THÀNH HUY