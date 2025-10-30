Khởi tố Cựu Chủ tịch UBND TP Bến Tre Cao Thành Hiếu

Ông Hiếu đã thực hiện sai các quy định của pháp luật trong miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước.

Ngày 30-10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, xảy ra từ năm 2014 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có đủ căn cứ xác định ông Cao Thành Hiểu với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Tre; Chủ tịch UBND TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre trước đây) đã thực hiện sai các quy định của pháp luật trong miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng.

Hành vi của ông Cao Thành Hiếu đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Cao Thành Hiếu để tiến hành điều tra theo quy định.

TÍN HUY