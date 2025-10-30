Yêu cầu người điều khiển phương tiện gây tai nạn trên đường thủy ra trình diện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại khu vực biển Sao Mai (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Nội dung vụ tai nạn, khoảng 18 giờ 35 phút, ngày 27-10-2025, tàu cá TG07471TS do anh P.T.V. (sinh năm 1995, trú tại ấp 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) làm tài công cùng thuyền viên là anh B.V.T. (sinh năm 1981, trú tại khu phố Chợ 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động tại khu vực biển Sao Mai.

Khi tàu cá này di chuyển từ cảng Sao Mai ra khu vực đánh bắt hải sản có tọa độ 10038’N-107006’E (cách nhà hàng Lâm Đường, phường Vũng Tàu khoảng 100m) thì va chạm với một phương tiện thủy (chưa xác định được người điều khiển) di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm anh T. rơi xuống biển.

Sau khi va chạm, phương tiện thủy trên đã rời khỏi hiện trường, anh V. điều khiển tàu cá và nhờ một số phương tiện neo đậu gần đó tổ chức tìm kiếm anh T. nhưng không có kết quả. Đến khoảng 5 giờ, ngày 28-10, thi thể anh T. được phát hiện ở khu vực gần đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TPHCM kêu gọi người điều khiển phương tiện đường thủy chưa xác định trên khẩn trương ra trình diện cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vụ tai nạn.

Cá nhân, tổ chức nào có thông tin liên quan đến người điều khiển phương tiện thủy rời khỏi hiện trường trong vụ tai nạn giao thông trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, số điện thoại: 0916.039.772, gặp điều tra viên Nguyễn Đình Tuấn) để cung cấp thông tin.

VĂN ANH