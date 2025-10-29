Gây thất thoát hơn 215 tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo Báo Thanh Niên lãnh án tù

TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Quang Thông 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 29-10, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Báo Thanh Niên.

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông (phải) tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29-10. Ảnh: KIM THỨC

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Quang Thông, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội danh nêu trên.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của hai bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Công Khế giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Quang Thông là đồng phạm giúp sức tích cực.

HĐXX cho rằng cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe nhưng vẫn xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác báo chí, từng được tặng thưởng huân, huy chương. Bị cáo Nguyễn Công Khế đã tự nguyện nộp 35 tỷ đồng, bị cáo trên 70 tuổi, có thân nhân là gia đình cách mạng; bị cáo Nguyễn Quang Thông nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

HĐXX xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 215 tỷ đồng, buộc các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền này.

Theo cáo trạng, khi giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, hai bị cáo đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Cụ thể, khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn (phường Khánh Hội, TPHCM), được Nhà nước giao cho Báo Thanh Niên quản lý để xây dựng trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích, các bị cáo tự ý ký kết các hợp đồng hợp tác, góp vốn, vay vốn và thoái vốn với doanh nghiệp tư nhân để triển khai dự án thương mại trên khu đất này khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Tổng giá trị tài sản Nhà nước bị thiệt hại là hơn 215 tỷ đồng.

