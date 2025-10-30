Đưa ngư dân đi đánh bắt hải sản trái phép, thuyền trưởng lãnh 5 năm tù

Lê Duy Tính bị tuyên án 5 năm tù về hành vi tổ chức cho 8 ngư dân xuất cảnh trái phép ra vùng biển Malaysia khai thác hải sản.

Bị cáo Lê Duy Tính tại phiên xét xử. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 30-10, tại khu Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, tỉnh An Giang), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính (SN 1981, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, Tính được ông Trần Văn Thuận (chủ tàu cá CM 99064 TS) thuê làm thuyền trưởng. Ngày 27-4-2025, Tính điều khiển tàu cá trên cùng 8 thuyền viên qua vùng biển Malaysia, cách phía Nam vùng chồng lấn khoảng 30 hải lý. Đối tượng cho tàu kéo câu xuống nhiều tọa độ khác nhau để đánh bắt trong vùng biển Malaysia được khoảng 20 ngày, với số lượng cá gần 2 tấn.

Đến ngày 15-5, Tính điều khiển tàu cá về vùng biển Việt Nam để bán hải sản và mua nước đá thì bị lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tính 5 năm tù về hành vi tổ chức cho 8 ngư dân xuất cảnh trái phép ra vùng biển Malaysia khai thác hải sản.

Đối với chủ tàu cá Trần Văn Thuận, do không biết và bị cáo Tính cũng khai không báo cho chủ tàu về việc điều khiển tàu đánh bắt trái phép, nên Hội đồng xét xử xác định không đủ cơ sở để xử lý.

NAM KHÔI