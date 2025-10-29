Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tạm giữ 66 đối tượng

Chiều 29-10, Công an tỉnh Lai Châu thông báo đã phối hợp với đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chuyên án mang số hiệu 0525L bị triệt phá ngày 28-10 tại khu vực đồi Bokor (quần thể Công viên sinh thái Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia). Các đối tượng đều là người Việt Nam đang thực hiện hành vi phạm tội tại nước ngoài. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 người, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử liên quan tới các hành vi của các đối tượng

Các đối tượng và một số tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN LAI CHÂU

Cơ quan công an xác định Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) là người cầm đầu. Nhóm hoạt động với thủ đoạn tinh vi: mạo danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm… để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Một số đối tượng trong tổ chức lừa đảo. Ảnh: CÔNG AN LAI CHÂU

Qua công tác phân loại, đến thời điểm công bố, Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ 66 người liên quan để phục vụ điều tra. Trước đó, manh mối chuyên án xuất phát từ vụ bắt giữ 4 nghi phạm liên quan vào tháng 6-2025.

Vụ việc được đánh giá là chuyên án lớn, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng an ninh Việt Nam và Campuchia. Việc phá án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25 đến 26-10 vừa qua tại Hà Nội.

GIA KHÁNH