Gia Lai: Khởi tố đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông

Ngày 30-10, Viện KSND tỉnh Gia Lai phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Anh Duy (sinh năm 2001, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy. Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai

Nguyễn Anh Duy là người đã đổ xăng, phóng hỏa đốt tiệm spa khiến chị T.T.T.N. (sinh năm 1994) và anh N.B.C. (sinh năm 1992, cùng ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Chị N. và anh C. là vợ chồng đã ly hôn năm 2024, có một con chung. Sau khi ly hôn, chị N. quen và có quan hệ tình cảm với Duy, người thường giúp đỡ chị trong việc kinh doanh spa tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Thời gian sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 0 giờ ngày 19-10, Duy uống thuốc diệt cỏ rồi tìm đến nhà chị N. để giải quyết mâu thuẫn, thấy anh C. đến thăm con và ngủ lại cùng phòng với chị N., nên ghen tuông, đã nảy sinh ý định đốt nhà.

Duy đi mua xăng, mang đến tiệm spa, đổ và châm lửa đốt khiến chị N. tử vong tại chỗ; còn anh C. bế con nhỏ chạy ra ngoài nhưng bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng anh C. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Duy cũng bị bỏng, ngấm thuốc diệt cỏ, được đưa đi cơ sở y tế điều trị. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy về tội giết người.

HỮU PHÚC