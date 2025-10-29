Pháp luật

Bắt tạm giam hiệu trưởng và kế toán trường mầm non lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách

SGGPO

Hiệu trưởng và kế toán Trường Mầm non An Bình (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan tới chức vụ.

Chiều 29-10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can tại Trường Mầm non An Bình gồm: Doãn Thị Lệ Xuân (sinh năm 1984, hiệu trưởng) và Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1984, kế toán), cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

gen-h-H4-700782.jpg
Bị can Doãn Thị Lệ Xuân làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH

