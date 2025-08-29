Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1801/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Trần Lưu Quang, từ đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng về đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15 và Nghị quyết số 97/2025/UBTVQH15 của UBTVQH về điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025.

Theo Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15, UBTVQH quyết định bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (dự kiến tháng 10-2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án luật, gồm Luật Chuyển đổi số và Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Nghị quyết số 97/2025/UBTVQH15, UBTVQH quyết định bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát chính sách, điều chỉnh phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về luật sửa đổi, bổ sung.

ANH PHƯƠNG