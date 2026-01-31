Sôi nổi Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại TPHCM

Ngày 31-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” và khai mạc "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026".

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM...

Ngày hội là hoạt động thiết thực mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026; chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" và chương trình "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026". Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ, trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm đã vận động gần 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, chăm lo an sinh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương – quân đội, chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Những kết quả này không chỉ là tiền đề, nền tảng vững chắc, mà còn là niềm tin, động lực để thực hiện tốt hơn trong năm 2026.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động chăm lo tết năm nay được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm “Đoàn kết – trọn vẹn – nghĩa tình”, với tổng kinh phí tổ chức hơn 5.900 tỷ đồng.

Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” cấp thành phố được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gắn với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Từ các hoạt động tinh thần như: góc phố ngày tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, đến chương trình mái ấm mùa xuân, siêu thị 0 đồng… Từ hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến các hoạt động chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động; hỗ trợ phụ nữ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với thành phố, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân vui xuân, đón tết.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa nhà cho 120 hộ dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà, bà Vương Kim Thanh (sinh năm 1959, ngụ phường Bình Tiên) rưng rưng nói: “Mừng quá!”. Bà chậm rãi kể về căn nhà đã gắn bó với gia đình gần 20 năm qua. Được xây dựng từ năm 2006, ngôi nhà nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột mỗi khi mưa lớn, tường vách loang lổ theo thời gian. Bất tiện là vậy nhưng do cuộc sống còn nhiều khó khăn khiến bà chưa từng dám nghĩ đến chuyện sửa sang nhà.

Với bà, số tiền hỗ trợ nhận được từ chương trình là sự sẻ chia ấm áp, giúp gia đình có thêm niềm tin, vững vàng hơn trong những ngày tháng phía trước.

Nhận bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ để thực hiện "Siêu thị mini 0 đồng". Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đăng ký kinh phí chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại ngày hội, người dân được tham gia các hoạt động ý nghĩa như: trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét tại khu vực “Góc phố ngày tết”; tham quan và mua sắm tại “Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026”…

Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thi, chăm lo tết người dân khó khăn, phụ nữ, trẻ em yếu thế, con công nhân lao động…

Dịp này, 16 cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 168 đơn vị xã, phường, đặc khu cùng các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã đăng ký kinh phí chăm lo tết hơn 3.423 tỷ đồng. Thành phố trích từ Ngân sách Nhà nước hơn 2.102 tỷ đồng để chăm lo người dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Các nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc và nguồn cứu trợ, các nguồn vận động xã hội hóa chi hơn 200 tỷ đồng. Tổng kinh phí TPHCM dành chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là hơn 5.900 tỷ đồng.

>>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến cựu chiến binh

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến hội viên phụ nữ

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến cán bộ, hội viên nông dân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến đoàn viên, thanh niên

Chương trình "Tết cho em" tại ngày hội

Thiếu nhi vui chơi tại ngày hội

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT