Cà Mau: Phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm

Sáng 1-2, trong lúc dùng xe ủi chuyên dụng để cải tạo vuông tôm, ông Trần Văn Thắng (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) phát hiện vật thể bằng kim loại (nghi là đầu đạn) nên báo chính quyền địa phương.

Quả đạn pháo được rào chắn, chờ lực lượng công binh xử lý. ẢNH: VĂN ĐÔNG

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hậu có mặt tại hiện trường căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo và ngừng hoạt động cải tạo vuông tôm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Qua xác minh, đây là đầu đạn của quả đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh, còn nguyên đầu đạn, có khả năng gây nổ, kích thước dài 450mm, đường kính 105mm, có trọng lượng 25kg, bán kính sát thương từ 50 -70m, bán kính nguy hiểm từ 150 - 200m.

Sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu báo cáo với lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 30-1, trong quá trình cải tạo vuông tôm, ông Lê Thanh Dân (ngụ ấp Bờ Sáng, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) cũng phát hiện đầu đạn pháo 105mm chưa nổ, trong tình trạng hoen rỉ và báo cho cơ quan chức năng xuống hiện trường khảo sát, thu gom xử lý theo quy định.

