Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 26 tại TP Cần Thơ

Đến khảo sát, kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 26 (thuộc phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ, công chức mới tiếp nhận còn nhiều bỡ ngỡ. Do đó, các địa phương phải tập huấn kỹ cho số cán bộ mới, vì từ nay đến ngày bầu cử thời gian còn rất ít. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ hết sức chú ý khâu chuẩn bị ở những nơi xa trung tâm, xã vùng ven. Ở khu vực nông thôn cũng phải chuẩn bị tươm tất, trang trọng, để người dân hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội bầu cử và tham gia đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi một số lưu ý với Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ

Tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu TP Cần Thơ cần chủ động có giải pháp đối với một số nội dung như: rà soát danh sách cử tri, nắm số lượng cử tri thường trú và tạm trú trên địa bàn vì số lượng cử tri tạm trú thường xuyên biến động; cần đảm bảo tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định; không để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu hay sai sót trong thông tin của ứng cử viên…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc



Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nội dung như: công tác nhân sự, hiệp thương, hồ sơ ứng cử, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử; những ý kiến, kiến nghị của địa phương, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân…

TUẤN QUANG