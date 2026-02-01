Cà Mau: 4 trung tâm y tế khu vực nợ lương, phụ cấp gần 29 tỷ đồng

Ngày 1-2, thông tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết, đã có báo cáo về tình hình nợ lương, phụ cấp; chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chưa được thanh toán.

Hiện ngành y tế tỉnh Cà Mau có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ. Trong số này, có 4 trung tâm y tế khu vực rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp và các khoản theo lương với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng. Nhiều nhất là Trung tâm y tế khu vực Phước Long với hơn 16 tỷ đồng; các trung tâm y tế khu vực Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển nợ từ hơn 3,8 đến 4,8 tỷ đồng.

Qua rà soát tổng chi phí BHYT tồn đọng giai đoạn 2018 – 2024, trên địa bàn tỉnh lên tới 214 tỷ đồng, phát sinh từ vượt trần, vượt quỹ, vượt dự toán qua nhiều năm. Riêng năm 2025, gần 10% chi phí BHYT còn lại sau quyết toán quý chưa được tạm ứng, thanh toán tiếp tục lên đến hơn 259 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế Cà Mau, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ lương và mất cân đối thu, chi kéo dài nhiều năm là chậm thanh toán chi phí BHYT, mức tự chủ tài chính thấp, giá dịch vụ y tế chưa tính đủ chi phí và công tác quản lý tài chính ở một số đơn vị còn hạn chế. Cùng với đó, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu nhân lực và trang thiết bị tại tuyến cơ sở tiếp tục làm suy giảm nguồn thu.

Để tháo gỡ, trước mắt, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh, quyết toán chi phí BHYT tồn đọng; cho phép một số đơn vị tạm mượn ngân sách nhà nước để chi trả nợ lương, phụ cấp năm 2025 và các tháng đầu năm 2026.

TẤN THÁI